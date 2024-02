Prima che scoppiasse il pandoro - gate Chiara Ferragni era 'lì lì' per candidarsi col Partito democratico . Lo riferisce Italia Oggi in un retroscena che passa in rassegna i tentativi della politica di recuperare consensi arruolando

Chiara Ferragni passa al contrattacco e ribatte alle accuse. Aria di divorzio con Fedez? Così hanno passato San Valentino (Di venerdì 16 febbraio 2024) Dopo essersi presa il tempo di studiare le carte assieme ai suoi legali, Chiara Ferragni inizia a rispondere alle accuse: nessuna pubblicità ingannevole legata alla beneficenza con le vendite del pandoro "Pink Christmas" perché nel contratto stipulato tra le società dell’imprenditrice e Balocco "la donazione esisteva ed era stata assunta" dalla casa dolciAria "come suo obbligo", tant'è che sono stati versati 50mila euro all'ospedale Regina Margherita di Torino per le cure dei bimbi lì ricoverati senza escludere "la possibilità di incrementare" la cifra. E poi la decisione di acquisto dei dolci "griffati" "si motiva principalmente, se non addirittura esclusivamente, in ragione del marchio 'Ferragni' che ne determina - di per sé - l'appetibilità per i propri follower in quanto reso ... Leggi tutta la notizia su milleunadonna (Di venerdì 16 febbraio 2024) Dopo essersi presa il tempo di studiare le carte assieme ai suoi legali,inizia a rispondere: nessuna pubblicità ingannevole legata alla beneficenza con le vendite del pandoro "Pink Christmas" perché nel contratto stipulato tra le società dell’imprenditrice e Balocco "la donazione esisteva ed era stata assunta" dalla casa dolci"come suo obbligo", tant'è che sono stati versati 50mila euro all'ospedale Regina Margherita di Torino per le cure dei bimbi lì ricoverati senza escludere "la possibilità di incrementare" la cifra. E poi la decisione di acquisto dei dolci "griffati" "si motiva principalmente, se non addirittura esclusivamente, in ragione del marchio '' che ne determina - di per sé - l'appetibilità per i propri follower in quanto reso ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

La dichiarazione di Fedez in tribunale: "Sono nullatenente". Codacons vuole indagare: Fedez, in un'intervista a "La Repubblica", ha risposto alle polemiche scatenate dalla sua dichiarazione di essere "nullatenente" in un processo del 2020, precisando che tale affermazione riguardava il ... Ferragni tracolla su Instagram: oltre 400k followers persi: Secondo i dati raccolti da Crowdtangle e riportati da Repubblica infatti, Chiara Ferragni ha perso 400 mila followers in soli 2 mesi. All’inizio dello scandalo infatti aveva 29,6 milioni di persone ... Fedez: sono nullatenente: "Tutto intestato a società". Il Codacons fa un esposto: Il rapper Fedez, marito di Chiara Ferragni, è accusato di possibili raggiro fiscale tramite le sue società. Il Codacons chiede un'indagine da parte della Guardia di Finanza.

Video di Tendenza