Chianti Classico | signoria del vino Gran Selezione e Uga fanno volare

Quando : 14 febbraio 2023 h19, h19.30, h20, h20.30 Durata : 30 minuti Dove : Museo di Palazzo Vecchio, Piazza Signoria 1 Per chi : per tutte le coppie - Costi : 20 cad. Tag chianti classico gallo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024) di Paolo Pellegrini FIRENZE Cent’anni ben portati, e una sorpresa: il, con il suo bel Gallo Nero che da un secolo, maggio 1924, è l’emblema del primo consorzio di tutela vini nato in Italia, scorre sempre di più anche nei calici degli italiani. Pur tra luci e ombre perché i danni del meteo – ledi piogge di maggio e giugno, clima ideale per peronospora e altri guai – hanno fatto perdere un buon 20 per cento nella vendemmia 2023 scesa intorno ai 200mila ettolitri, è comunque una bella atmosfera di festa ad aprire alla Leopolda l’edizione numero 31 dellaCollection, start con assaggi alla Settimana delle Anteprime. Ieri solo per gli operatori e la stampa, oggi anche per il pubblico, bel ritorno. C’è passato, presente e futuro nella ex stazione che accoglie con ...