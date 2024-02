(Di venerdì 16 febbraio 2024) Un ragazzo di 28 anni è stato denunciato per tentato furto: ha cercato di rubare un'autondo il carro attrezzi fingendo diperso ledella macchina.

Il conducente di un carroattrezzi avrebbe dovuto prestare soccorso a un veicolo, invece ha infranto lui stesso il codice stradale per guida in stato ... (ilcorrieredellacitta)

Milano, 16 febbraio 2024 – Ha chiama to il carroattrezzi nel cuore della notte dicendo di essere rimasto chiuso fuori da una Mercedes. Peccato che la ... (ilgiorno)

Ladro chiama il carroattrezzi per rubare un’auto: “La portiera si è chiusa e ho dimenticato le chiavi all’interno”: Il 28enne aveva messo gli occhi su una Mercedes nuova, che era parcheggiata in via Balduccio da Pisa, zona Brenta, a Milano. Scoperto dalla polizia, è stato arrestato ...

Chiama un carroattrezzi dicendo di aver dimenticato le chiavi dell’auto: in realtà voleva rubarla: Aveva finto di aver dimenticato le chiavi della macchina quando ha chiamato il carro attrezzi, ma alla fine è emerso ben altro. Così un ragazzo di 28 anni ha provato a rubare un'auto: con questa scusa ...

Menaggio, ubriaco al volante: chiama la mamma ma ha bevuto anche lei. Patente ritirata a entrambi: Surreale vicenda con protagonisti un ragazzo di 25 anni e una donna di 57. Tutti e due multati e costretti a tornare a casa a piedi ...