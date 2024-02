Chi non paga le tasse non paga neanche i condoni Lezione per Salvini | Renzi &Co

Non va meglio all'economia: Freed, basandosi sui consuntivi degli Come sempre, chi paga l'orchestra decide la musica, alla faccia

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Negli ultimi otto anni quasi tutti i governi si sono illusi che grazie alle rottamazioni delle cartelle esattoriali si sarebbero trovati soldi facili. E invece no: i dati ci dicono che il 60% degli incassi previsti non ci sono mai stati, un buco da 39 miliardi. E c'è un motivo preciso

Il governo Meloni ha rimandato a marzo i termini per il paga mento delle rate della rottamazione quater. Chi ha dei debiti con il Fisco e finora non ... (fanpage)

La Strage di Altavilla Milicia prende contorni via via più definiti. E adesso si cerca di far luce sul ruolo di Miriam , la figlia sopravvissuta. La ... (leggo)

A Castel Volturno Walter Mazzarri ha parlato alla vigilia del 25esimo turno di campionato in cui il suo Napoli sarà impegnato in casa contro il ... (spazionapoli)

Tra i fondi per la Calabria ci sono "i 300 milioni di euro destinati per legge alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, quello che molti ... (quotidiano)

Caro Direttore, ho portato un amico di Roma alla Trattoria Sincera e sinceramente ho mangiato male, come non mi capitava da tempo. Ci sono andato ... (gamberorosso)

Sangiovanni e il periodo di pausa, da Tiziano Ferro a Madame tanti cuori e messaggi: Messaggi, cuori e tanta solidarietà per Sangiovanni che sui social dopo Sanremo 2024 ha annunciato di aver bisogno di un periodo di pausa perché "non riesco più a fingere che vada tutto bene".

Action Cam 4K Insta360, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 20%: Non perdetevi l'action cam One RS 4K Edition, disponibile ora su Amazon a soli 255,99€! Un prodotto di alta qualità dedicato agli amanti delle riprese estreme.

Navalny, l'ultima dedica per Yulia Navalnaja sui social: «Ti amo sempre di più». Chi è la moglie del dissidente russo morto in carcere: «Tesoro, con te tutto è come in una canzone: tra noi ci sono città, luci di aeroporti, tempeste di neve blu e migliaia di chilometri. Ma sento che sei vicino … ogni ...