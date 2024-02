Chi era Kevin Barreca | ucciso dal padre ad Altavilla Milicia in un esorcismo

Cartosio: "Giovanni Barreca da anni viveva delirio mistico, era Torture inflitte alla madre, Antonella Salamone, e ai figli Kevin tra citazioni religiose e gruppo di preghiera: chi è la coppia

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 16 febbraio 2024), nato il 3 dicembre del 2007 era il ragazzoda suoGiovanniin quello che è stato descritto come un omicidio motivato da un delirio religioso, assieme alla madre Antonella Salamone e al fratello minore Emanuel, di 5 anni. Era il secondo figlio della coppia di, in provincia di Palermo. La sorella più grande, Miriam di 17 anni, è sopravvissuta alla furia omicida del genitore e dei due presunti complici, Sabrina Fina e Massimo Carandente, due fanatici religiosi che avrebbero convinto Giovannia fare qualcosa per liberare la sua famiglia dai demoni.aveva uno spiccato talento artistico e una grande passione per gli uccelli.frequentava con profitto il ...