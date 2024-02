Chi era Alexey Navalny e perché l’oppositore di Putin era in prigione in Russia

Era vivo, sano e felice'. Morto Alexey Navalny, la rianimazione Vladimir Putin, non importa chi muore a patto che lui resti al

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il 16 febbraio è morto inil dissidente russo 47enne. Nato nel 1976 nella regione di Mosca, era stato il principale oppositore del presidente Vladimir. Nel 2020 si era salvato da un presunto avvelenamento da novichok, mentre nel marzo 2022 era stato condannato a 9 anni di reclusione per frode e violazione della libertà condizionale. Sottoposto a un nuovo processo, dal giugno 2023 stava scontando 19 anni di reclusione per estremismo. Lascia la moglie e due figli.

Il dissidente e principale oppositore russo Alexei Navalny è morto in prigione . Lo riporta l'agenzia russa Tass, secondo la quale le cause della ... (leggo)

Alexei Navalny, morto in prigione l'oppositore di Putin. La tv di Mosca: «Deceduto per una trombosi». Blinken: la Russia è responsabile. Chi era: Il dissidente e principale oppositore russo Alexei Navalny è morto in prigione. Lo riporta l'agenzia russa Tass, secondo la quale le cause della morte sono in fase di ...

Navalny, chi è la figlia Dasha Navalnaya: 23 anni, studia negli Usa e sogna un mondo di «libertà, giustizia e integrità»: Dasha Navalnaya ha solo 23 anni, ma già una grande responsabilità sulle spalle: quella di essere la figlia di Alexei Navalny. La giovane, studentessa della Stanford University, ...

Chi è Alexei Navalny e cosa ha fatto Tutta la storia e perché era in carcere: Alexei Navalny chi è il maggiore oppositore di Putin morto oggi in carcere: cosa ha fatto e tutta la sua storia ...