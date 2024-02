Chi era Alexei Navalny | il dissidente russo temuto da Putin Il caso del novichok nel 2020

LIVE FOTOGALLERY Ipa/Instagram Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Alexei Navalny, chi era l'oppositore politico russo. FOTOSTORIA Attivista e blogger, per anni è stato il principale oppositore

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Mosca, 16 febbraio 2024 –, uno dei principali volti dell’opposizione russa a Vladimir, è morto in carcere oggi. A darne l’annuncio sono stati i media e le autorità carcerarie del Paese. Aveva 47 anni ed era a capo del partito Russia del Futuro dal 2013; la formazione è stata formalmente sciolta nel 2021 dal procuratore di Mosca, che l’aveva accusata di essere un’“organizzazione estremista”, ma continua la sua attività clandestinamente.morto in carcere, le autorità russe: “Un malore dopo la passeggiata”è nato nel 1976 a Butyn, poco distante da Mosca, figlio di un ufficiale dell’Armata rossa. Dopo aver studiato legge all’Università russa dell’amicizia tra i popoli, ha dato inizio alla sua attività politica iscrivendosi al partito Jabloko, di ...

Le stazioni della Metro A di Roma Ottaviano e Spagna chiuderanno per lavori di rinnovo in vista del Giubileo 2025. Ottaviano chiuderà per 50 giorni ... (fanpage)

L'imprenditore in ospedale da inizio settimana per una crisi respiratoria Il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori , ricoverato al ... (sbircialanotizia)

Kevin Barreca , nato il 3 dicembre del 2007 era il ragazzo ucciso da suo padre Giovanni Barreca in quello che è stato descritto come un omicidio ... (cultweb)

Alexei Navalny, morto in prigione l'oppositore di Putin. La tv di Mosca: «Deceduto per un'embolia». Ue: regime russo responsabile Chi era: Il dissidente e principale oppositore russo Alexei Navalny è morto in prigione. Lo riporta l'agenzia russa Tass, secondo la quale le cause della morte sono in fase di ...

TIFOSI, Divisi tra chi sostiene il tecnico e chi la società: Tra chi vorrebbe un cambio radicale, anche nella dirigenza, e chi invece ha messo nel mirino Italiano. Gli ultras hanno stretto una sorta di patto proprio col tecnico: sosterranno sempre la squadra e ...

Alexei Navalny, morto in prigione l'oppositore di Putin. «Malore dopo la passeggiata». Ue: regime russo responsabile Chi era: Il dissidente e principale oppositore russo Alexei Navalny è morto in prigione. Lo riporta l'agenzia russa Tass, secondo la quale le cause della morte sono in fase di ...