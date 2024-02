Chi è Yulia Navalnaja | moglie di Aleksej Navalny e first lady dell’opposizione russa

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Economista e abile stratega, dotata di carisma e fascino, al fianco del marito incarcerato fino alla fine:Navalnaya è una figura centrale della politica. Non è solo ladi, principale oppositore di Vladimir Putin, morto il 16 febbraio in carcere, ma è soprattutto il punto di riferimento di chi si oppone all’attuale governo. Qualcuno l’ha definita “la”, e non sono in pochi ad aver sperato, dopo l’incarcerazione di, nella sua presa di controllo come guidae della Fondazione Anti-corruzione (FBK). L’ultima dedica di Aleksey allarisale ad appena due giorni prima della sua morte. Per il giorno di San Valentino ...

Navalny, l'ultima dedica per Yulia…": Alexei Navalny, scomparso il 16 febbraio 2024 all’età di 47 anni, fu condannato nel 2023 di finanziamento dell’estremismo e riabilitazione del nazismo. Navalny nazista L’accusa del tribunale di Mosca ...

Navalny, l'ultima dedica per Yulia Navalnaja sui social: «Ti amo sempre di più». Chi è la moglie del dissidente russo morto in carcere: «Tesoro, con te tutto è come in una canzone: tra noi ci sono città, luci di aeroporti, tempeste di neve blu e migliaia di chilometri. Ma sento che sei vicino … ogni ...

Navalny morto, chi è la moglie Yulia Navalnaja. L'ultima dedica per lei sui social: «Ti amo sempre di più»: «Tesoro, con te tutto è come in una canzone: tra noi ci sono città, luci di aeroporti, tempeste di neve blu e migliaia di chilometri. Ma sento che sei vicino … ogni ...