Chi è Martino Meuli | l’Agente Segreto di Avanti un Altro 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 16 febbraio 2024)del salottino diun. L’uomo fa parte del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti già da qualche anno. Nato in Belgio, l’attore vive a Martina Franca. Recentemente ha avuto una piccola parte nel film “Sei mai stata sulla luna?” di Paolo Genovese. In passato ha preso parte ad alcune gag con Marco Milano alias “Mandi Mandi” nella trasmissione ‘Mai dire gol‘. Nella puntata andata in onda il 16 febbraio ha posto una domanda al concorrente Giorgio. Ecco il