Chi è la moglie di Aleksei Navalny | Yulia Navalnaya e l’ultimo post d’amore

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Secondo quanto riportato dal dipartimento regionale del servizio penitenziario federaleè morto a causa di un malore che lo ha colto dopo una passeggiata. L’oppositore del Presidente della Russia Vladimir Putin si trovava nella colonia penale n. 3 dell’Okrug autonomo di Yamalo-Nenets, aveva 47 anni. “Mio marito è in prigione solo perché ha voluto difendere la democrazia. Sogno il giorno in cui sarai libero e sarà libero il nostro paese. Stai forte, ti amo”, aveva detto ladell’avvocato e attivista,, che a marzo 2023 aveva ritirato a Los Angeles il premio come miglior documentario agli Oscar per, dedicato al marito e girato dal regista Daniel Roher.aveva 47 anni. Si trovava in carcere per diverse accuse, tra cui ...

La procura di Latina ha Chiesto il processo per le due donne e per due cognati di Soumahoro (estraneo invece alla vicenda). Secondo l'accusa ... (ilgiornale)

Navalny, l'ultima dedica per Yulia Navalnaja sui social: «Ti amo sempre di più». Chi è la moglie del dissidente russo morto in carcere: «Tesoro, con te tutto è come in una canzone: tra noi ci sono città, luci di aeroporti, tempeste di neve blu e migliaia di chilometri. Ma sento che sei vicino … ogni ...

Navalny morto, chi è la moglie Yulia Navalnaja. L'ultima dedica per lei sui social: «Ti amo sempre di più»: «Tesoro, con te tutto è come in una canzone: tra noi ci sono città, luci di aeroporti, tempeste di neve blu e migliaia di chilometri. Ma sento che sei vicino … ogni ...

Chi era Navalny, morto in carcere l’oppositore di Putin: l’avvelenamento, le condanne, l’attivismo anti-corruzione: È morto in prigione Alexei Navanly, il più noto dissidente russo e oppositore di Putin: così era diventato il suo nemico numero uno ...