Chi è Dasha Navalnaya | la figlia di Navalny | “Ucciso”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La sua biografia su Instragram:, Standford University,di Alexei. Il nome, l’università che frequenta e suo padre, l’uomo di cui è sempre andata fiera: il coraggioso dissidente russo che non ha mai smesso di combattere la dittatura di Vladimir Putin.Nel profilo social in cui racconta i suoi 23 anni in America e che cosa voglia dire portare lo stesso cognome dell’uomo più odiato dallo zar, ancora nessun post che dia la più triste delle notizie, la morte di papà in carcere. L’ultimo video pubblicato è di dicembre, quandoè andata da Anderson Cooper, uno dei più importanti giornalisti della Cnn: «Non so niente di papà da giorni. Sappiamo che è svenuto nella sua cella e che lo hanno attaccato a una flebo, ma chissà che cosa c’era dentro, anche solo acqua. Putin ha ...