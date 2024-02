L'orgogliosa asinitudine in matematica ci conduce a " lo so, non del voto di venerdì? Non me ne importa ovviamente nulla di chi venerdì? Non me ne importa ovviamente nulla di chi vinca a Sanremo,

Chi conduce Sanremo 2025? (Di venerdì 16 febbraio 2024) A meno di una settimana dalla conclusione della 74ª edizione del Festival di Sanremo e dalla proclamazione della canzone vincitrice “La noia” di Angelina Mango, si è già iniziato a parlare di chi conduce Sanremo 2025, infatti Amadeus ha confermato che non condurrà il prossimo Festival, dopo essere stato per cinque anni di seguito direttore artistico e conduttore con numeri record di ascolto. Dunque, non ci saranno gli ‘Amarello’, ovvero Amadeus e Fiorello, che hanno lasciato il palco del Teatro Ariston la notte tra il 10 e l’11 febbraio a bordo di una carrozza, come in una fiaba col lieto fine. Andiamo a scoprire qualche nome di chi potrebbe sostituire Amadeus, tra ipotesi, rumors, candidature spontanee e le possibile date per Sanremo 2025. Verso la 75ª edizione del Festival di ... Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 16 febbraio 2024) A meno di una settimana dalla conclusione della 74ª edizione del Festival die dalla proclamazione della canzone vincitrice “La noia” di Angelina Mango, si è già iniziato a parlare di chi, infatti Amadeus ha confermato che non condurrà il prossimo Festival, dopo essere stato per cinque anni di seguito direttore artistico e conduttore con numeri record di ascolto. Dunque, non ci saranno gli ‘Amarello’, ovvero Amadeus e Fiorello, che hanno lasciato il palco del Teatro Ariston la notte tra il 10 e l’11 febbraio a bordo di una carrozza, come in una fiaba col lieto fine. Andiamo a scoprire qualche nome di chi potrebbe sostituire Amadeus, tra ipotesi, rumors, candidature spontanee e le possibile date per. Verso la 75ª edizione del Festival di ...

