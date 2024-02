Che fine ha fatto Raffaello Tonon del Grande Fratello

mentre in questi anni si è fatto poco o nulla per garantire la Domenico Pantaleo, dopo il crollo che si è verificato questa Bisogna porre fine a questo interminabile elenco di tragedie: basta

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Nato a Milano il 20 ottobre 1979,è un personaggio televisivo alquanto noto, per quanto oggi meno in vista rispetto al passato. Il suo carattere lo portò a essere notato da Maurizio Costanzo, che volle quella sua personalità, in parte estremizzata, sul palco del Maurizio Costanzo Show. Il pubblico ha così avuto modo di conoscerlo. Inizialmente scettici dinanzi a quel suo modo di esprimersi, a quell’ostentazione del vestiario e quell’aria vagamente “alla Mughini”, gli spettatori si sono poi affezionati a lui. Anche perché è risultato sempre più chiaro come in gran parte fosse parte di un personaggio. Era il 2004 l’anno del suo debutto televisivo, e fino al 2010 è stato alquanto presente in numerosi programmi. La sua carriera sul piccolo schermo non si è mai interrotta del tutto, in realtà, ma lo scemare lieve delle sue apparizioni ha ...