Challenger di Bangalore Napolitano si qualifica ai quarti di finale

Nulla da fare per Enrico Dalla Valle, eliminato al secondo turno del Bengaluru Open, Challenger 100 di Bangalore, in India, sul duro (montepremi 133.250 dollari) dal tunisino Moez Echargui col punteggio di 62 62 . Al di là di quanto reciti il punteggio, il match è stato per larghi

Stefano Napolitano avanza ai quarti di finale del Challenger indiano di Bangalore. Il piemontese che si allena da qualche mese a Baranzate (Mi) ha sconfitto il canadese Vasek Pospisil (sceso oggi al numero 816 del mondo in seguito ad un infortunio ma con un passato da top-50 mondiale) con il punteggio di 6/4, 4/6, 6/4 e oggi torna in campo per affrontare il tunisino Moez Echargui con la certezza di tornare settimana prossima nella top-200 della classifica Atp a distanza di sei anni dall'ultima volta.

