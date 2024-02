Cgil e Uil | 2 ore di sciopero nazionale mercoledì 21

Marina Elvira Calderone, esprimendo il suo "profondo cordoglio per le vittime" e ringraziando "i soccorritori per quanto stanno facendo in queste ore". Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato lo stato di

Firenze: crollo in un cantiere dell'Esselunga, morti 3 operai: Meloni: "Cordoglio per le vittime". Sindacati proclamano sciopero in Toscana. Tragico incidente sul lavoro stamani, in un cantiere di un punto vendita della catena di supermercati Esselunga, dove si è ...

Enel, sindacati: indetto sciopero il 4 marzo, società focalizzata solo sui profitti: "Quella di Enel è una vertenza che impegna tutti i lavoratori delle società del gruppo. La nuova vision aziendale, decisa ...

Crollo in un cantiere di un supermercato a Firenze, tre operai morti, tre feriti e due dispersi: Un crollo si è verificato stamani in un cantiere a Firenze, in via Mariti, alla periferia della città dove è in corso la costruzione di un supermercato: avrebbe ceduto uno dei piloni principali (ANSA) ...