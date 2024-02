Cestistica Benevento | si separano le strade con uno dei protagonisti della promozione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Miwa Energiaannuncia la separazione con l’atleta Vittorio Lazzari, uno deidell’anno scorso estagione corrente. Nel ringraziare Vittorio per l’impegno dimostrato in questi anni, la società augura al ragazzo le migliori fortune professionali. Le parole del responsabile tecnico Rusciano sulla rescissione con Vittorio Lazzari: “Salutiamo Vittorio con dispiacere in primis per la persona che è, in quanto è un ragazzo che merita veramente. Gli si è presentata un’offerta vantaggiosa e abbiamo deciso di liberarlo, seppur con dispiacere. Restiamo vigili in questi ultimi giorni di mercato per cercare di concludere qualche operazione, ma non ci affanniamo.” L'articolo proviene da Anteprima24.it.