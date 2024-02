Cereali e farina

Finito l'allarme prezzo dei cereali, oggi si discute se rinnovare gli accordi che favoriscono le La farina di grillo ha un impatto sul mercato europeo Vero, ma ci vorrà del tempo. Dal 24 gennaio la

Scienziati scoprono come migliorare il gusto del cioccolato con meno zucchero: Una dolce scoperta: la farina d’avena riduce lo zucchero nel cioccolato Un gruppo di ricercatori della Penn State ha fatto una scoperta che potrebbe cambiare il modo in cui gustiamo il cioccolato. Uno ...

“Cereali e dintorni”: non c’è pace per le materie prime In evidenza: ritenzione alla vendita per i cereali e semi oleosi. Si sta risolvendo il “corto fisico” delle farine di soya, ma i cali sensibili, in assenza di guai imprevedibili, oggi arriveranno dalla seconda ...

Se il pane diventa resistenza ai cambiamenti climatici: la sfida del panettiere urbano Davide Longoni: Nei campi intorno a Milano e in Abruzzo coltiva grani antichi che ogni anno, come per il vino, danno una produzione diversa ...