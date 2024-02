Cereali e farina

I future dei semi di soia con scadenza a maggio hanno chiuso in rialzo di 11 centesimi e mezzo, lo 0,99%, a 11,77 dollari e mezzo al bushel. Il contratto della farina di soia con scadenza a maggio ha chiuso in rialzo di 5,60 dollari, l'1,68%, a 339 dollari alla tonnellata. Il contratto dell'olio di soia con scadenza a maggio ha perso 42 punti, lo 0,90%, a 46,

Molino Spadoni a Beer&Food Attraction 2024: focus su birra, panificati frozen e farine: Molino Spadoni sarà a Beer&Food Attraction con le sue proposte che consentono a pizzerie, bar, pub e birrerie di proporre un'offerta di alta qualità ...

Scienziati scoprono come migliorare il gusto del cioccolato con meno zucchero: Una dolce scoperta: la farina d’avena riduce lo zucchero nel cioccolato Un gruppo di ricercatori della Penn State ha fatto una scoperta che potrebbe cambiare il modo in cui gustiamo il cioccolato. Uno ...

“Cereali e dintorni”: non c’è pace per le materie prime In evidenza: ritenzione alla vendita per i cereali e semi oleosi. Si sta risolvendo il “corto fisico” delle farine di soya, ma i cali sensibili, in assenza di guai imprevedibili, oggi arriveranno dalla seconda ...