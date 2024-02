Centro Storico – Scoperto appartamento con quasi 1kg di shaboo

Filippo Aricò e Letizia Catarraso hanno scoperto questo Aricò e Letizia Catarraso hanno scoperto questo personaggio storico, il Un uomo entra in un supermercato all'interno di un grande centro

(Di venerdì 16 febbraio 2024) I Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno arrestato cinque persone, quattro uomini originari delle Filippine, tra cui padre e figlio e una donna di nazionalità cinese, di età compresa dai 39 ai 59 anni, tutti gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella circostanza, i Carabinieri a seguito di un mirato servizio antidroga, hanno posto sotto osservazione alcune persone che entravano ed uscivano da un immobile di via Urbana. Ragion per cui, a seguito della perquisizione personale eseguita su due uomini di origini filippine: uno trovato in possesso di 2,5 g diè stato segnalato alla Prefettura di Roma, quale assuntore di sostanze stupefacenti, mentre per il secondo, un filippino di 39 anni, sono scattate le manette, poiché trovato in possesso di 21 g circa della medesima sostanza stupefacente. Una ...