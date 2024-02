Centrale 118 trasferita da Salerno a Nocera Inferiore | lo sdegno della Fials provinciale

Gianluca Barra e William Salvatore Mangiameli, esprime profondo rammarico e disappunto per il presunto trasferimento della Centrale operativa territoriale 118 da via Largo Ippocrate di Salerno alla

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa, rappresentata dal segretario generale Carlo Lopopolo e dai referenti del 118, Gianluca Barra e William Salvatore Mangiameli, esprime profondo rammarico e disappunto per il presunto trasferimentooperativa territoriale 118 da via Largo Ippocrate dialla nuova sede di via Ricco a. La decisione di spostare laoperativa territorialenella zona nord del capoluogo di provincia, infatti, solleva diverse preoccupazioni in merito alle implicazioni sulla gestione delle emergenze sanitarie nella provincia di. Lafa riferimento alla legge regionale dell’11 gennaio 1994, ...