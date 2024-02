Censura omo nella fiction Rai? Bacio nascosto | è un cappello | esplode il caso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Giorni tranquilli in. Non fa in tempo a placarsi la bufera perMara Venier-Ghali-«stop al dio»-Dargen D'Amico che arriva una accusa alla tv di Stato, che questa volta guarda untra due uomini. Al centro della questione c'è laria, con protagonista Sabrina Ferilli in storia in stile Viale del Tramonto. Sabrina è un'attrice non più giovanissima con problemi di carriera per l'avanzare di colleghe giovani, social e diavolerie varie. In una scena della serie diuno, diretta dal regista Fausto Brizzi e in onda lunedì 19, lunedì 26 e martedì 27 in prima serata, disponibile suPlay, la Ferilli “celebra” l'unione tra due uomini che alla fine della cerimonia si baciano. A quel punto, sul video, appare un bollino nero che nasconde le facce dei due neo sposi. ...