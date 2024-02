Cellole Sessa Aurunca | sfruttano extracomunitari per lavoro nero | 30 euro al giorno per 11 ore e anche picchiati | 4 nei guai

di una rivendita di auto di Cellole (Caserta), accusati di aver commesso vari reati tributari, tra cui l'evasione dell'Iva. Dagli accertamenti realizzati dai finanzieri della Tenenza di Sessa Aurunca

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 16 febbraio 2024). Ieri i Carabinieri del Nucleo Ispettorato deldi Caserta hanno dato esecuzione ad ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Caserta a carico di 4 imprenditori agricoli, tali R.G., R.D., R.V. e D.B.S., tutti domiciliati in Marano di Napoli, responsabili, in concorso tra loro, dei reati di sfruttamento deled impiego di manodopera clandestina ai danni di dieci lavoratori, privi del permesso di sog, impiegati su fondi agricoli ubicati nei comuni di. Le indagini hanno avuto inizio quando, ...