Cellole | il sindaco Di Leone al fianco degli agricoltori

dove le persone potranno trascorrere piacevoli giornate immersi nella bellezza della natura che circonda la nostra Baia." - afferma il Sindaco di Cellole dott. Guido Di Leone - "Sarà un'opportunità

(Di venerdì 16 febbraio 2024). Il Comune si fa portavoce di un momento di grande importanza per la comunità agricola della provincia di Caserta. Il serpentone di trattori, muovendosi verso Roma per la manifestazione a carattere nazionale, ha fatto tappa a Borgo Centore, nel cuore del territoriose. Circa 400, rispondendo all’appello dell’associazione Altragricoltura, per giorni, hanno manifestato contro le difficoltà economiche e la crisi che affligge il settore. In un gesto di solidarietà ed empatia, ildidott. Guido Diha voluto dimostrare il sostegno della comunità locale ai manifestanti. La sera precedente alla partenza per Roma, ha sorpreso gliin protesta portando con sé il forno mobile di Virgilio’s Pizza. Insieme hanno preparato ...