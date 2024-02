Cede trave in un cantiere a Firenze | le operazioni di soccorso dopo il crollo

(Di venerdì 16 febbraio 2024) (Agenzia Vista), 16 febbraio 2024 I vigili del fuoco hanno estratto vive tre persone dalin via Mariti adove questa mattina si è verificato ildei piloni principali della struttura che stavano costruendo. Al momento le sono in corso le ricerche di altre persone. I tre operai estratti vivi, due dei quali in gravi condizioni, sono stati portato all'ospedale fiorentino di Careggi. Fonte video: Vigilfuocotv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Firenze, crollo cantiere supermercato: tre operai morti. Cede trave di cemento, tre estratti vivi, si cercano altri due dispersi: «A nome mio e del Governo esprimo cordoglio per le vittime del crollo di una trave avvenuto in un cantiere a Firenze. Seguo con apprensione l'evolversi della situazione e ringrazio quanti stanno ...

Tragedia a Firenze per un crollo nel cantiere della nuova Esselunga: morti alcuni operai. La denuncia di Fillea Cgil: In un cantiere nella zona nord della città dove erano al lavoro una cinquantina di persone impegnate nella costruzione del nuovo supermercato Esselunga, una trave di cemento della struttura è crollata ...

Crollo in un supermercato Esselunga in costruzione: alcuni operai morti. Caprotti: "Chiusi gli store di Firenze per lutto": A cedere sarebbe stata una delle grandi travi portanti del tetto che sorreggeva il solaio. Come riportato dal alcuni quotidiani nazionali, molti passanti hanno riferito di aver sentito le urla ...