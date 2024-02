Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser | che cosa sappiamo del loro matrimonio

Cecilia Rodriguez ha mostrato la casa in cui vive con il compagno Ignazio Moser a Milano, tutti hanno notato un particolare davvero unico. Cecilia ... (cityrumors)

Cecilia Rodriguez torna a Sanremo : infiamma l’Ariston in rosso con la schiena nuda

Cecilia Rodriguez è tornata all'Ariston per la finale di Sanremo 2024. Sebbene non sia stata inquadrata, ha documentato la sua esperienza in platea ... (fanpage)