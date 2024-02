“C’è una espulsione da fare | è lei” Grande Fratello | guai per la concorrente | pubblico d’accordo

Poi ha iniziato a picchiare forte Bianconi, autrice di una cinquina, e le canadesi si sono sciolte gradualmente. Episodio decisivo nell'ultimo periodo sullo score del 14 - 10 l'espulsione di Bakoc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 febbraio 2024)a rischio squalifica. Il reality show continua a stupire ilitaliano con colpi di scena che precedono la puntata finale. Proprio come quello che tocca da vicino una delle concorrenti rimaste in gara che, stando ai commenti dei fan, sembra abbia più volte violato il regolamento. Scoppia la polemica e in molti chiedono la sua squalifica.a rischio squalifica? Stando al punto di vista di alcuni dei fan del programma timonato da Alfonso Signorini, laavrebbe più volte sfiorato la possibilità di abbandonare il gioco. Stiamo parlando proprio Anita Olivieri, che proprio di recente in occasione della festa degli innamorati, ha ricevuto una splendida sorpresa. Leggi anche: “Cosa stanno facendo là dentro”. ...