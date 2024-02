“CCCP | Fedeli alla linea” | fuori l’album live “Altro che nuovo nuovo”

Roma, 16 feb. Altro Che Nuovo Nuovo (Virgin Music/Universal Music Italia) e' il titolo dellalbum live dei CCCP Fedeli alla Linea in uscita il 23 febbraio, alla vigilia dei tre concerti della band a Berlino CCCP in DDDR (24, 25 e 26 febbraio, tutto esaurito) e prima del suo atteso ritorno live in Italia

Roma, 16 feb. (askanews) – "Altro Che nuovo nuovo" (Virgin Music/Universal Music Italia) è il titolo dell'album live dei CCCP – Fedeli alla linea in uscita il 23 febbraio, alla vigilia dei tre concerti della band a Berlino "CCCP in DDDR" (24, 25 e 26 febbraio, tutto esaurito) e prima del suo atteso ritorno live in Italia questa estate. l'album contiene brani inediti. Si tratta della pubblicazione delle registrazioni del primo concerto dei "CCCP – Fedeli alla linea" a Reggio Emilia il 3 giugno 1983 nella palestra dell'Arci Galileo. Un nastro perso, ritrovato, ...

