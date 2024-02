CCCP | esce il nuovo album e la band annuncia il tour in Italia

"Altro Che Nuovo Nuovo" (Virgin Music / Universal Music Italia) è il titolo dell'album live dei CCCP - Fedeli alla Linea che uscirà il 23 febbraio, proprio alla vigilia dei tre concerti della band a Berlino "CCCP in

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Reggio Emilia, 16 febbraio 2024 – L’estate prossima itorneranno inin. Lo hannoto Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni nel corso della conferenza stampa di stamani, convocata in occasione dell’uscita il 23 febbraio dell’‘Altro Che’, che contiene una serie di chicche da non perdere per i fan, fra cui la registrazione ritrovata del concerto del 3 giugno 1983 alla palestra Galileo di Reggio Emilia e la presenza di tre brani inediti. D’altra parte “Isono la storia di un palcoscenico, non di un”, dichiara Lindo Ferretti, tenendo le fila di un discorso che proprio nella dimensione dal vivo ha il suo elemento, se pensiamo ai tre concerti di Berlino, che attendono la ...