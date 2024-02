Cavaliere si dichiara a Tina Cipollari a UeD | lei accetta di conoscerlo | Maria basita

della dama per Ernesto è evidente e anche il cavaliere ci Invece, Tina le dice che le lacrime in esterna erano dovute all'addio il corteggiatore dichiara di essere molto deluso perché

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Colpo di scena nella puntata del 16 febbraio di Uomini e Donne. Un, che già in passato aveva mostrato un certo interesse per, ha deciso dirsi a lei, in maniera ufficiale e palese. Il protagonista di questo scoop è Orfeo. A generare particolare sgomento, però, è stata la reazione della donna. Quest’ultima, infatti, ha deciso inaspettatamente dire il corteggiamento. Cosa succederà tra loro? Scontro tra Orfeo, Barbara e Gemma a UeD, ilsiLa puntata di oggi di Uomini e Donne si è aperta con una lite molto accesa tra Orfeo, Barbara De Santi e Gemma Galgani. Ilè stato molto attaccato dalle due donne, mentre in studio c’è chi ritiene che il livore delle due dame ...