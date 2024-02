Caterpillar | puntata speciale per la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili

Per celebrare la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili oggi andrà in onda una puntata speciale di Caterpillar su Rai Radio 2 e Canale 202, e dalle 19.00 anche

ROMA – "M'illumino di meno" è l'iniziativa ideata nel 2005 da Rai Radio 2 con la trasmissioneper diffondere la cultura dellatà ambientale e deldelle risorse: dalla prima edizione, ha promosso e raccontato le tante azioni, piccole e grandi, che ciascuno di noi può fare per salvare il Pianeta.