Castelnuovo | bilancio positivo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024) A metà stagione è più cheildella squadra femminile del, militante in Promozione, allenata da Flavio Bechelli, con direttore sportivo dell’intero settore femminile Flavio Stefani, dirigente accompagnatore e allenatore delle "portiere" gialloblù Tommaso Baccetti, Tommaso Franchi, Roberto Muzzarelli ed altri. Al termine del girone di andata il"rosa" è terzo ex aequo con 19 punti. Al termine del campionato promuoveranno in Eccellenza le prime due classificate e dunque ildi mister Flavio Bechelli un pensierino oggettivamente ce lo può fare . Ora il campionato è fermo per le partite di Coppa Toscana dove ilè inserito in un girone a cinque, con partite di andata e ritorno, con Bellaria Pontedera, Trebesto, San Vitale ...