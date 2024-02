Castelli Calepio | il tribunale condanna il Comune a risarcire il danno subìto da 27 lavoratori

(Di venerdì 16 febbraio 2024). Si conclude con una sentenza che riconosce le ragioni deila vertenza aperta più di due anni fa tra l’amministrazione comunale die i suoi dipendenti. Ildi Bergamo si è pronunciato ieri (giovedì 15 febbraio), riconoscendo il diritto dei ricorrenti, cioè di 27o ex dipendenti dell’ente, al risarcimento del“da perdita di chance” endo ilal pagamento nei loro confronti di diverse migliaia di euro. Nel novembre del 2021, stanchi di attendere invano l’erogazione di consistenti somme di salario accessorio, tra indennità previste dal Contratto nazionale e premio annuale – ricostruiscono i sindacati – i...

Donna compra online Bmw fantasma, ma il venditore è assolto dalla truffa: Il giudice infatti di lì a poco assolverà con formula dubitativa un bresciano di 37 anni. Era intestata a suo nome la carta Postapay rilasciata dall’ufficio postale di Cividino, frazione di Castelli ...

CASTELLI CALEPIO – La lista Pagani quasi pronta, ecco il simbolo. Modina e ‘Terrabuona’, i nodi Elena Pagani e Nadia Poli…: Eppure si muove. Eccome si muove. Le manovre elettorali entrano nel vivo, per ora poche certezze sui candidati sindaci alle prossime elezioni mentre diversi sono i nodi ancora irrisolti. Partiamo dall ...

Polemica a Gussago per gli alberi abbattuti: «Malati e pericolosi»: Il sindaco spiega che alcune delle piante rimosse per i lavori in piazza saranno ripiantate, altre invece rischiavano di sradicarsi ...