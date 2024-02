Castel Campagnano | sequestrato allevamento bufalino per illecita gestione degli effluenti zootecnici

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 16 febbraio 2024). Militari appartenenti al Nucleo Carabinieri Forestale di Formicola (CE), con l’apporto dei militari della locale Stazione Carabinieri Territoriale di Ruviano, unitamente ai medici veterinari dell’A.S.L. di Caserta – UOV di Caiazzo (CE), hanno eseguito un controllo presso un’azienda agricola zootecnica sita in(CE) alla Via Caiazzo, dove sono risultati allevati n.173 capi bufalini. L’accertamento ha evidenziato una diffusa presenza in varie aree di anomali accumuli die che, pertanto, ha fatto configurare un deliberato illecito smaltimentostessi sul suolo.che la normativa ambientale assimila ai rifiuti speciali non pericolosi. Pertanto, essendosi ...