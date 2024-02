44 anni, all'epoca fidanzato della ragazza: era accaduto dopo un stati trovati in fondo a una scalinata in una porzione inagibile in fondo a una scalinata in una porzione inagibile del casolare,

Casolare inagibile dopo l'incendio: "Non so dove andare, dormo in garage" (Di venerdì 16 febbraio 2024) La piccola casa in via Ariosto, a Cascinare, dove abitavano Filippo Mattiozzi, il 55enne deceduto il 30 gennaio scorso, per le esalazioni provocate dall'incendio della canna fumaria, con la sua compagna, Letizia Papiri, è inagibile. Per la 48enne, un'altra mazzata, dopo la perdita del suo uomo: adesso si tratta di trovare un posto dove stare. "Non so dove andare. Ho caricato quello che potevo in auto e, per il momento, sono ospitata da un'amica, a Civitanova, dormo nel garage ma non posso andare avanti così" racconta la Papiri mentre guarda, sconfortata, l'interno del Casolare dove ha vissuto per 8-9 anni con Filippo, e dove ora, nelle stanze le cui mura sono ...

