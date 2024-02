Caso Yara | no della Cassazione a nuovi accertamenti | l’avvocato di Bossetti a Notizie com | “Aspettiamo le motivazioni | poi andremo avanti”

Sul caso è stato appena pubblicato il libro "Yara. Autopsia di un'indagine" ( Mursia , pagg. 204, Euro 17,00) della criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone e della giornalista Laura Marinaro

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 16 febbraio 2024) “Se ho parlato con? Certo, ci siamo sentiti questa mattina al telefono. Cosa può pensare un uomo che da sempre chiede di riesaminare il dna e non può farlo? È in uno stato di grande disperazione”. Sono parole perentorie quelle di Claudio Salvagni, uno dei legali di Massimo, il muratore di Mapello condannato all’ergastolo per l’omicidioginnasta tredicenneGambirasio, avvenuto a Brembate Sopra nel 2010. La Corte diha stabilito che la difesa potrà solo visionare e non esaminare i reperti del dna che hanno portato alla condanna all’ergastolo dell’uomo. (Ansa Foto) –.comGli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini avevano presentato un ricorso straordinario per poter analizzare i leggins, gli slip, la felpa, le scarpe e il giubbotto di ...