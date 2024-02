la difesa potrà solo prenderne visione La difesa di Massimo Bossetti , condannato in via definitiva per l'omicidio di Yara Gambirasio esce sconfitta dal ricorso in Cassazione . La difesa non potrà

Caso Yara, la Cassazione giudica inammissibile la richiesta di Bossetti di riesaminare i reperti (Di venerdì 16 febbraio 2024) La Cassazione ha giudicato come inammissibile l'istanza presentata dai legali di Massimo Bossetti di riesame dei reperti dell'indagine che portò all'arresto, dieci anni fa, del muratore di Mapello, condannato all'ergastolo per l'omicidio della tredicenne Yara Gambirasio, ritrovata uccisa il 26 febbraio del 2011 dopo essere scomparsa da Brembate Sopra tre mesi prima. I precedenti gradi di giudizio avevano stabilito che i reperti potessero essere solo visionati, ma i legali di Bossetti, Claudio Salvagni e Paolo Camporini, intendevano sottoporli a nuovi accertamenti. Ricevendo però lo stop dalla Suprema Corte. "Al netto della lettura delle motivazioni per esprimere un giudizio ponderato, la prima impressione è che quanto accaduto sia incredibile al punto ...

