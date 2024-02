Caso Yara | difesa Bossetti sconfitta in ricorso Cassazione | niente analisi sui reperti

La palla ora, salvo sorprese, passa nuovamente a Bergamo che dovrà fissare una data per consentire alla difesa la visione dei reperti di Yara Gambirasio.

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Secondo quanto stabilito dai giudici della Corte Suprema, lapotrà solo visionare - ma non toccare - gli elementi che hanno contribuito alla condanna all'ergastolo dell'uomo Ladi Massimo, condannato in via definitiva per l'omicidio diGambirasio escedalin. Lanon potrà analizzare idella