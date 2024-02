Per il caso della Salis, ha poi evidenziato Tajani, 'la nostra ambasciata ha fatto tutto ciò che doveva per garantire il rispetto della dignità del detenuto. Ilaria Salis è un detenuto in attesa di

Caso Salis: Tajani, udienza a marzo va nella direzione giusta (Di venerdì 16 febbraio 2024) AGI - Ilaria Salis? "Abbiamo avuto risposte positive alle sollecitazioni da parte del governo, che non possono essere sollecitazioni dirette nei confronti della magistratura, ma già la decisione di anticipare l'udienza da maggio a marzo è un segnale che va nella giusta direzione". A dirlo è il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine del Forum Sanità di Forza Italia. "Io mi auguro che possano essere concessi gli arresti domiciliari alla Salis in Ungheria; poi se la famiglia e l'avvocato lo richiederanno, che possa scontarli in Italia, ma già il fatto che si accelerino i tempi del procedimento penale fa ben sperare". Anche "i messaggi che Ilaria Salis ha inviato parlando al nostro ambasciatore l'altro giorno, ... Leggi tutta la notizia su agi (Di venerdì 16 febbraio 2024) AGI - Ilaria? "Abbiamo avuto risposte positive alle sollecitazioni da parte del governo, che non possono essere sollecitazioni dirette nei confronti della magistratura, ma già la decisione di anticipare l'da maggio aè un segnale che va". A dirlo è il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio, a margine del Forum Sanità di Forza Italia. "Io mi auguro che possano essere concessi gli arresti domiciliari allain Ungheria; poi se la famiglia e l'avvocato lo richiederanno, che possa scontarli in Italia, ma già il fatto che si accelerino i tempi del procedimento penale fa ben sperare". Anche "i messaggi che Ilariaha inviato parlando al nostro ambasciatore l'altro giorno, ...

