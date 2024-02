Caso De Luca-Meloni | Matera FdI | “Cacciano stigmatizzi metodi e linguaggio”

Un'ennesima prova della strategia del Governo Meloni di puntare risparmi e di una rapida possibilità di utilizzare i soldi in caso ha affermato Luca Cazzulani, responsabile della ricerca

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il Presidente della Campania De, pur di racimolare consensi, è arrivato al barbaro insulto alle Istituzioni e, in questo, al Presidente del Consiglio Giorgia, solo per far parlare di sé”. Così il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico, anche Presidente del Comitato per la Legislazione presso il Senato della Repubblica, nel commentare un’agenzia Ansa che riporta epiteti offensivi ed irripetibili che il Governatore della Regione Campania Vincenzo Deavrebbe adoperato nel riferirsi al Presidente del Consiglio Giorgia. Un riferimento viene dal parlamentare anche alla presenza di amministratori della provincia di Benevento alla manifestazione svoltasi nella giornata odierna di Roma “E’ grave – ha commentato il medesimo al ...