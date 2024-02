Caso De Luca – Meloni | Mastella | “Violato rispetto delle istituzioni | solidarietà alla premier Meloni”

In caso di vittoria, sull'onda dell'entusiasmo delle Europee, sull'onda dell'entusiasmo delle Europee, Meloni a Palazzo Chigi A partire dal Veneto, ma senza Luca Zaia visto che l'ok al terzo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “Il Consiglio comunale di Benevento, per primo in Campania, si è espresso contro la riforma dell’autonomia differenziata. Per questa ragione – scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente– e poiché condivido le forti perplessità sulla riforma, del resto evidenziate anche dChiesa italiana, ho partecipato stamanemanifestazione di Roma. Ma devo dissociarmi dai modi e dalle forme che ad un certo momento la protesta ha assunto. Il Rubicone del sacralepersone che le incarnano non può e non deve essere oltrepassato: quando si trascende e si viola il confine delreciproco, del bon ton e del buon gusto Clementenon c’è. La mia ...