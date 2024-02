Benevento . 'Il Presidente della Campania De Luca, pur di racimolare consensi, è arrivato al barbaro insulto alle Istituzioni e, in questo caso, al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, solo per far parlare di sé'. Così il Senatore di

Caso De Luca – Meloni, Fabbricatore: "Inaccettabile insolenza, insulti immeritati" (Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto"Inaccettabile insolenza da parte di De Luca nei confronti del Presidente Meloni che certamente non meritava insulti così pesanti. Giorgia Meloni ha sempre dimostrato di tenere al nostro territorio e non ha fatto mai mancare la sua presenza e quella dei suoi ministri. De Luca è ormai alla frutta e cerca di trovare nuovi espedienti per distrarre i cittadini dai suoi fallimenti. Ma i campani lo sanno bene e anche per questo oggi giorno cresce sempre di più l'affetto e la stima per Giorgia Meloni". Lo ha dichiarato il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Giuseppe Fabbricatore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

