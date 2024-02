Caserta | violenze sui braccianti | presi a cinghiate e costretti a lavorare 11 ore al giorno

sammaritano di quattro divieti di dimora in provincia di Caserta in seguito ai controlli effettuati dai militari dell'Arma sui Qualche bracciante ha poi raccontato ai carabinieri le violenze subite

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Orrore in Campania, dove alcunisono stati, sottoposti a una serie di episodi difisiche eoltre undici ore alper l'intera settimana. Ad essere sfruttati sono stati dieci lavoratori extracomunitari, privi di permesso di sog, e impiegati nelle campagne agricole di Cellole e Sessa Aurunca, in provincia di. Sugli episodi indaga la procura di Santa Maria Capua Vetere. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto tramite ordinanza la misura del divieto di dimora in provincia diper quattro imprenditori agricoli di Marano di Napoli, indagati per i reati di sfruttamento del lavoro e impiego di manodopera clandestina. Le indagini ...