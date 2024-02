Carrozzeria abusiva in provincia di Latina; attività sequestrata e migliaia di euro di multa

né la comunicazione alla Provincia per i rifiuti prodotti, né relazione tecnica dell'attività di officina meccanica e carrozzeria nonché per l'esercizio di autoriparazione abusiva senza l'

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Pubblicato il 16 Febbraio, 2024 Nei giorni scorsi i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Priverno hanno intensificato i servizi mirati alla prevenzione e alla repressione dei reati ambientali, concentrandosi in particolare sui controlli presso le autocarrozzerie. In questa operazione, condotta principalmente nel comune di Priverno, è stato deferito in stato di libertà un individuo per varie violazioni alla normativa vigente in materia di tutela ambientale. Il soggetto in questione è stato sorpreso nell’esercitare l’di carrozziere senza essere in possesso dell’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.), requisito obbligatorio per svolgere tale. Inoltre, non era in possesso delle autorizzazioni necessarie per lo scarico delle acque reflue industriali e per le emissioni di fumi e gas nell’atmosfera, nonostante avesse un forno ...