Carrarese | tandem d’oro La coppia Illanes-Capezzi mette il turbo agli azzurri | Lavoriamo sulla mentalità»

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il difensore argentino ha deciso la partita, il centrocampista fiorentino ha dato finalmente il suo contributo dal primo minuto. Juliane Leonardosono stati due dei grandi protagonisti del successo di mercoledì contro il Gubbio. Per il centrale classe 1997 di Cordoba prima rete facile ma pesantissima in azzurro. "Ero rimasto lì sull’azione perché stavo litigando con un loro difensore. Quando il portiere ha sbato l’intervento e mi è arrivata la palla, è stato facile buttarla dentro. Mi ha dato più soddisfazione, comunque, il salvataggiolinea fatto poco più tardi che il gol. Da difensore mi piace di più. Dietro ce la siamo cavata tutti veramente bene. Io me la sono vista con Udoh che è un attaccante come ce ne sono pochi in serie C. E’ bravo ad attaccare la profondità; è alto ed ha fisico. ...