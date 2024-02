Carpi Rossini carica i biancorossi | Avanti così e andiamo lontani»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) È uno dei duegiani doc (con Filippo Sabattini) del gruppo biancorosso e forse anche per questo Matteola sente in modo speciale questa sua prima stagione con la maglia del. Un cammino cominciato bene che poi si è fatto tortuoso, ma che il gruppo di mister Serpini sembra aver "raddrizzato" nell’ultimo mese. I 3 successi di fila che hanno fatto riavvicinare a -6 la vetta del Ravenna sono la benzina con cui ilha sfruttato la sosta per lanciarsi nelle ultime 12 giornate, a cominciare dalla sfida di domenica col Sant’Angelo. "Siamo soddisfatti delle 3 vittorie – racconta il difensore classe ‘98 - ma dobbiamo ancora fare tanto. La sosta è stata utile per recuperare infortunati e acciaccati ma ora è fondamentale restare concentrati solo su domenica. La chiave di qui alla fine sarà mantenere quella ...