Carnevali | 500 contratti d’affitto a canone concordato per gli Under 35 e un investimento di 5 milioni di euro

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Bergamo. Elenalancia il Fondo Abitare Giovani: 500per gli35 e undi 5di, uno per ogni anno di mandato. Un fondo stabile, non più una misura una tantum o spot, ma un gettito predestinato, attinto dalle casse comunali, dal Bilancio, volto ad aiutare i giovani e a garantire vivacità ad un mercato della locazione che, anche grazie a questo tipo di intervento, punterà a rimare stabile. Se sarà eletta. La candidata del centrosinistra comincia a raccontare del contenuto del suo programma elettorale e lo fa sviscerando un’iniziativa che ha a che fare con due temi, legati tra di loro e a lei molto cari, quello dei giovani e della casa. “Ho fatto miei gli ...

Le strade chiuse a Roma sabato 17 e domenica 18 febbraio: Tantissime le manifestazioni ed eventi in giro per la Capitale nel prossimo weekend. Dallo sport, con Lazio-Bologna all'Olimpico alla protesta degli agricoltori ...

Carnevale speciale ad Artesina con le mascotte di tutta Italia. Pienone in settimana sulle piste con studenti da tutta Europa: Artesina si veste a festa per un sabato speciale. Il Carnevale sulla neve è una tradizione e il modo migliore per celebrarlo è, ancora una volta, il raduno delle mascotte. Un pomeriggio all’insegna de ...

Staffetta solidale Acea Run4Rome del 17 marzo, c'è la promo di Carnevale: Domenica 17 marzo attese 1000 squadre per la staffetta solidale Acea Run4Rome. 25 le Organizzazioni no Profit aderenti al Charity Program ...