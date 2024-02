Carlos Augusto | «Chiunque giochi attenzione in vista dell’obiettivo»

in questo momento l'Inter in Italia fa veramente paura a chiunque Arnautovic , Klassen , Chalanoglu , Mikhitaryan , Carlos Augusto,

(Di venerdì 16 febbraio 2024)è intervenuto prima del fischio d’inizio di Inter-Salernitana, anticipo della venticinquesima giornata di Serie A in programma a San Siro alle ore 21-. Di seguito quanto dichiarato a DAZNALTISSIMA –è intervenuto così prima di Inter-Salernitana: «Sappiamo che loro vengono da un momento difficile ma sappiamo che qui a San Siro vogliono fare tutti la partita della vita. Dobbiamo essere attenti indel nostro obiettivo a maggio, indipendentemente da chi gioca. La mia crescita va dai miei compagni allo staff che mi aiuta tanto durante la settimana, sono qui per aiutare i miei compagni per l’obiettivo principale della squadra». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...