Carica Virtus Imola Il tecnico Zappi | | Prova di carattere»

Virtus Pasqualetti (campionessa in carica) SERIE A1: LE SQUADRE Biancoverde Imola Corpo Libero Gymnastics Team Ginnastica Riccione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Se nelle ultime partite lasi era dimostrata allergica, anche per non sua volontà, ai finali di gara, mercoledì sera le cose sono andate diversamente. I gialloneri sono riusciti a non farsi scippare i due punti e questo ha permesso alla squadra di Maurodi aggiungere due punti in graduatoria. La vittoria con Fabriano muove il bottino: "Non ho bisogno di grandi risposte dalla mia squadra – commenta l’allenatoresino –, abbiamo giocato una gara di alto livello anche in questo occasione. Dal giorno del mio arrivo è quello che laha fatto con tutti gli avversari. Eravamo in grande emergenza senza Alberti e Valentini, ognuno è andato in campo per aiutare il compagno. La gara parla da sola, è stata messa sotto la più in forma del campionato. È arrivato un pareggio a rimbalzo nonostante la loro ...