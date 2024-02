Capirossi | «Ho messo mio figlio in sella a tre anni e oggi non ama le moto Sono contento» Corsera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Loris50 è stato intervistatodal Corriere della Sera. Tre titoli mondiali, 328 Gran Premi: vive di rimpianti o di progetti? «Rimpianti nemmeno uno perché la vita mi ha dato moltissimo. Progetti, molti. Lavorando per migliorare le condizioni di chi corre nel mondiale diciclismo, resto in contatto con tutti i piloti. La sicurezza, non soltanto nello sport, è la cosa più importante, non si finisce mai di imparare e la tecnologia ci sta aiutando moltissimo». Il momento di massima paura. È un ricordo ricorrente? «Australia, anno 2005, caduto in fondo al rettilineo. Nell’impatto mi esplose un polmone. Sul momento non sembrava una situazione di estrema gravità. Con mia moglie, mio padre e un medico andammo in auto sino all’ospedale più vicino a Philip Island. Ci arrivai praticamente morto, con una ...