Canzo | cade durante una camminata lungo un sentiero | recuperato dai vigili del fuoco

(Di venerdì 16 febbraio 2024), 16 febbraio 2024 – Un uomo di 59 anni è rimasto ferito questa mattina in un incidente avvenuto mentre stava camminandoilche Gajum porta alla località San Miro, territorio del Comune di. Idelsono stati allertati poco prima delle 11, e sono intervenuti con squadre dalle sedi died Erba, e con gli specialisti del Saf, il reparto di intervento speleo-fluviale, assieme ai soccorso alpino. Dopo aver individuato l’escursionista, lo hanno trasportato fino all’ambulanza, e da qui all’ospedale di Erba, dove è arrivato nel giro di un’ora, con una sospetta frattura di una gamba, ma in condizioni di salute non preoccupanti.

